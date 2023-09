Vielel kleine Projekte ergeben ein großes Startschuss für Klimaschutzprojekt startet an sieben Schulen in Königswinter

Klassensprecher zu sein, ist für Schülerinnen und Schüler stets eine aufregende Angelegenheit. Zu spüren, was es bedeutet Verantwortung zu tragen, hat Gewicht. An sieben Königswinterer Schulen wird es demnächst eine weitere wichtige Aufgabe in den Klassen geben: eine Energiebeauftragte oder ein Energiebeauftragter soll künftig in der Klasse helfen, das Bewusstsein für Ressourcenschutz zu schärfen.