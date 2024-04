Brückenbau in Ringen Statt der Ahr soll Autoverkehr unter der Brücke fließen

Wird es nun doch eine Rad- und Fußgängerbrücke vom ehemaligen Bahndamm aus über die Rheinbacher Straße am Ortsausgang von Ringen in Richtung Bölingen geben? Der Gemeinderat hatte sich noch im vergangenen Sommer vorrangig aus Kostengründen von solchen Überlegungen verabschiedet. Nun gibt es neue Entwicklungen und sogar ein positives Votum im Bauausschuss für das Vorhaben. Dabei geht es um den möglichen Ankauf einer fertigen Brücke, die zur geplanten, dann zunächst zeitlich verlegten und nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vorläufig ganz abgesagten Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler hergestellt worden war und seither auf ihren Einsatz wartet. Dieser Brückenkörper wird nun in der Kreisstadt nicht mehr zum Einsatz kommen, zumindest nicht als Ahrquerung. Deshalb wurde die Brücke von der Stadt jetzt der Gemeinde Grafschaft zum Kauf angeboten.