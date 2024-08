Tanzkreis in Sinzig Jeder Schritt auf der Tanzfläche hält diese Damen jung

Diesen einen Nachmittag in der Woche haben sie alle reserviert für ihren Tanzkreis. Dann steht die Freude an der Vielfalt der Folkloretänze im Vordergrund. „Ein ganz toller Kreis“, stellt Elfie Kerger im Sinziger katholischen Pfarrheim St. Peter fest, wo die Damen in durchaus fortgeschrittenem Alter an jeden Mittwoch zusammenkommen. „Die Neuen werden besonders herzlich begrüßt“, ergänzt Irmi Wenzel. Sie organisiert mit Hildegard Waßmann, beide aus Bad Bodendorf, den Kreis, der kein Verein, sondern eine lose Vereinigung ist. Wenzel vertritt auch die Übungsleiterin, sollte die verhindert sein. Denn sie kennt sich aus, war sie doch vor ihrem Umzug in den Kreis Ahrweiler in Dortmund Gründungsmitglied des DJK-Eintracht-Scharnhorst und hat jahrelang viele Sportgruppen angeleitet.