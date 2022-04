Projekt „Zirkus Mutando" des Bad Honnefer Vereins MuTaThe : Theater, Tanz und reichlich Akrobatik

Dreharbeiten für den Zirkusfilm „Licht und Schatten". Foto: Ingo Eisner

Hennef / Bad Honnef Das Zirkustheaterstück „Licht und Schatten“ entführt die Zuschauer in die Welt der 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 30 Kinder und Jugendliche des „Zirkus Mutando“ haben dafür in der Turnhalle der Gesamtschule Hennef-West geprobt – und wurden dabei am Samstag gefilmt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingo Eisner

Ein wenig Lampenfieber gehört dazu, wenn sich Akrobaten auf ihren Auftritt vorbereiten. Wenn dieser Auftritt auch noch gefilmt wird, ist die Spannung natürlich noch ein wenig größer.

Am Samstagnachmittag hat aber alles geklappt, als sich 30 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren in der Turnhalle der Gesamtschule Hennef-West trafen, um sich für das alljährliche Projekt „Zirkus Mutando" des Bad Honnefer Vereins MuTaThe bei ihren artistischen Darbietungen filmen zu lassen.

In der Turnhalle der Gesamtschule Hennef-West: Dreharbeiten für den Zirkusfilm "Licht und Schatten". Foto: Ingo Eisner

Unter dem Titel „Licht und Schatten“ soll der fertige Film, für den noch ein Drehtag am Sankt Augustiner Rhein-Sieg-Gymnasium eingeplant ist, in diesem Jahr Premiere feiern. „Ort und Termin der Vorführung stehen allerdings noch nicht fest“, sagte Projektleiterin Regine Held, die auch für die Musik verantwortlich zeichnen wird.

Vor Corona war auch für das Zirkusprojekt „Mutando“ alles anders. „Wir konnten vor Publikum in einem Zirkuszelt auftreten“, so Held. Aufgrund der Pandemie entschloss sich der Verein, der 2015 gegründet wurde, das Projekt zu filmen. „Das ist mittlerweile der dritte Film dieser Art“, sagte der Vereinsvorsitzende Frank Dreesbach. „Im vergangenen Jahr haben wir den fertigen Film in einem Zirkuszelt in Bad Honnef präsentiert, als hybride Aufführung mit einzelnen Live-Darbietungen.“ Ob das auch in diesem Jahr genau so gemacht wird, weiß die Projektleiterin des Vereins MuTaThe indes noch nicht und konzentriert sich jetzt erst einmal auf die Dreharbeiten.

Mit der Aktion Mensch, der Heidehofstiftung sowie der Rhein-Energie-Stiftung Kultur konnte der Verein Sponsoren gewinnen, die das Projekt laut Held und Dreesbach erst möglich machen. „Zudem stellt die Stadt Hennef uns für ein Jahr kostenlos die Turnhalle für die Trainingseinheiten zur Verfügung und auch die Stadt Sankt Augustin unterstützt uns bei den Dreharbeiten und überlässt uns die Turnhalle des Rhein-Sieg-Gymnasiums während der Dreharbeiten kostenlos“, freute sich Held.

Ein Spiel der Gegensätze

Das Zirkustheaterstück „Licht und Schatten“ entführt die Zuschauer in die Welt der 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. „Es ist ein Spiel der Gegensätze“, sagte Held. Showgirls und Straßenkinder, Gangster, Glamour und soziale Armut auf den Straßen Berlins – all das wird gegenübergestellt.

Die Ausstattung für die Kinder umfasst auch tolle Kostüme im Stil der 20er Jahre, die laut Dreesbach teilweise von Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergund in ehrenamtlicher Arbeit genäht wurden. Blickfang sind natürlich die akrobatischen und tänzerischen Darbietungen der Kinder und Jugendlichen, die dafür monatelang jede Woche zwei Stunden trainiert haben.

Neben Projektleiterin Regine Held gehören Erika Rifinius (Theaterpädagogik), Cornelius Stutz und Yamila Lenzen (Zirkuspädagogik), sowie Julia Torggler und Veronika Kolosova (Luftakrobatik, Tanz und Choreographie) zum Team.

Filmteam aus Wuppertal

Mit insgesamt drei Kameras eines professionellen weiblichen Filmteams aus Wuppertal wurden die Aktionen festgehalten. Einen weiteren Drehtag mit insgesamt 50 Kindern wird es laut Held während der Osterferien am 13. April am Augustiner Rhein-Sieg-Gymnasium geben.

Foto: Ingo Eisner zurück

weiter