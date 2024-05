Entscheidungen im Grafschafter Rat vor Kommunalwahl Tiny-Häuser werden abgebaut, Infrastruktur bleibt

■ In der Fortschreibung des Radwegekonzepts entschied der Gemeinderat mehrheitlich, eine für die abgesagte Landesgartenschau in Bad Neuenahr gefertigte Ahrbrücke zu kaufen und als Querung der L83 auf den Bahndamm in Ringen aufzulegen. Der Damm muss dafür nördlich der Rheinbacher Straße wieder aufgeschüttet werden und führt den Radweg dann. So können Kinder auf dem Weg zur Ringener Grundschule die L 83 sicher queren. Mit allen Nebenkosten fallen für die 37 Meter lange Brücke Kosten von rund 660.000 Euro an. Ein Bundesförderung von 75 Prozent steht in Aussicht, sodass bei der Gemeinde ein Finanzierungsbedarf von rund 165.000 Euro verbleibt.