Flutunterkünfte in Sinzig Tiny-House-Bewohner können bis Jahresende bleiben

Nicht jeder ist indes damit einverstanden. So meldete sich eine nach eigenen Angaben vom Umzug betroffene Frau beim General-Anzeiger, die darauf verwies, dass sie nun aus ihrem Umfeld gerissen werde. „Ich kenne mich in Bad Bodendorf nicht aus“, sagte sie. In Bad Bodendorf gebe es weniger Geschäfte. Auch sei sie daran gewöhnt, Besorgungen für ihren täglichen Bedarf in Sinzig zu erledigen. Von der Stadtverwaltung heißt es jedoch, dass ein Umzug nur in gegenseitigem Einvernehmen erfolge.