Unfälle vermeiden So sind Fußgänger bei Dunkelheit sicherer unterwegs

Wer in der Dunkelheit auf einer Landstraße unterwegs ist - was nur im Notfall getan werden sollte -, sollte zusätzlich zu heller und reflektierender Kleidung weitere Sicherheitsmaßnahmen treffen: Fußgänger sollten immer auf der linken Seite der Fahrbahn – also den fahrenden Autos entgegen – gehen. Idealerweise halten sie sich am äußersten Rand der Fahrbahn und gehen als Gruppe niemals nebeneinander, sondern hintereinander.