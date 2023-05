Informationstag Hochwasser: Tipps gegen Hochwasser

Hochwasser 2016

Das Hochwasser 2016 wurde durch eine Starkregenzelle oberhalb von Fritzdorf mit 160 bis 200 Litern Wasser pro Quadratmetern verursacht. Auf seinem Weg ins Tal zerstörten die Fluten fünf Brücken, unter anderem an den Verkehrsadern L123 bei Arzdorf und in Pech am Grünen Weg sowie an der Pecher Hauptstraße. In der Folge verstärkte die Gemeinde ihre Sicherungsmaßnahmen an gefährdeten Böschungen, entfernte dort abgestorbene Bäume und erneuerte Wassergräben. Eine aussagekräftige Starkregenkarte zeigt unter www.wachtberg-starkregen.de seit Anfang 2019 den Bürgern ihr eigenes Gefährdungspotenzial. rep