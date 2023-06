Aus dem Ausschuss Trotz Kostenexplosion wollen Politiker Hallensanierung stemmen

Sanierungspläne

Die seit langem angedachte Sanierung der Turnhalle in Niederbachem war ein höchst dynamischer Prozess mit einer anfangs allerdings „sehr einfachen Planung“, so Beigeordneter Swen Christian. Ursprünglich war 2019 von einer Investition von rund 815.000 Euro die Rede gewesen, so steht es in der Vorlage für den AIB nachzulesen. Dann sei das Vorhaben aber vom zuständigen Ausschuss weiter gefasst worden, so Christian. Nun sollte es eine modellhafte energetische Sanierung mit der späteren Aussicht auf eine Energieautarkie werden. Die Wünsche trieben dann auch die Kosten nach oben. Der zuständige AIB hatte im März 2021 eine große Variante für 1.4 Millionen Euro beschlossen. Aufgrund einer Reihe von preistreibenden Faktoren kalkuliert die Gemeinde jetzt mit 2,3 Millionen Euro, so Beigeordneter Christina. voa