Probleme bei der Dachabdichtung Turnhalle in Niederbachem wird noch später fertig

Sanierung

Bereits Ende 2016 hatte der AIB erstmalig über die Notwendigkeit der Sanierung der Turnhalle beraten. Denn bei den bereits genannten Arbeiten seien am Sportbodenbelag „gravierende Schäden“ ermittelt worden. Die Schäden am Boden hatte die Verwaltung dazu veranlasst, eine Sanierung wie auch eine Erweiterung der Turnhalle um einen Anbau in Angriff zu nehmen. Der Rat beschloss in einer Sondersitzung im Herbst 2018 einstimmig die Sanierung, deren Ziel insbesondere die Ertüchtigung der Gebäudesubstanz für die nächsten 50 Jahre und die signifikante Verbesserung der Energiebilanz zur Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes ist.

Gewährleisten soll das etwa die Installation einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitstellung. Ferner eine zentrale erneuerbare Wärmeenergieerzeugung für den Schulkomplex in Form einer Pelletanlage und der Einbau einer modernen Lüftungsanlage. Auch die Sanierung der Sanitäranlagen und Grundleitungen, eine LED-Beleuchtung wie auch Brandschutzmaßnahmen in Form eines zusätzlichen Fluchtwegs werden umgesetzt. Aufgrund eines zusätzlichen Notausganges kann die Turnhalle zukünftig auch als Versammlungsstätte genutzt werden. voa