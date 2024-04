Es geht auch ohne Schlagzeug Und die Chöre singen in Wachtberg

1989 übernahm die geborene Bonnerin schließlich die Leitung. Schwerpunkt des Chorprogramms ist das neue geistliche Liedgut. „Es geht in den letzten Jahren in Richtung Pop-Harmonien“, berichtete die Chorleiterin von Veränderungen im Genre. So kommen die Stücke mittlerweile peppiger und schlagzeuglastiger daher. „Ein Schlagzeug haben wir zwar nicht, aber wir versuchen immer, eine Lied-Text-Beziehung einzubauen“, so die Chorleiterin. „Wir wollen das, was wir singen, auch emotional rüberbringen.“