Unfall auf der A3 bei Krunkel Beifahrerin stirbt nach Überschlag im Pkw

Kurz vor 19 Uhr am Mittwochabend verlor eine Peugeot-Fahrerin auf der Autobahn A3 bei Krunkel die Kontrolle über ihr Auto. Die Ursache ist laut Polizeiangaben unklar. In der Folge überschlug sie sich und kollidierte mit einem Lkw auf der mittleren Fahrbahn der A3. Ihre Beifahrerin starb noch am Unfallort.