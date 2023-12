Urteil nach Zwischenfall in Alfter Bewährungsstrafe für den Wurf mit einem Molotowcocktail

Das verstand der Angeklagte nun überhaupt nicht. Noch auf der Rückfahrt sann er auf Rache: Nachdem seine Partnerin eingeschlafen war, rief er einen Freund an und bat den Mann, ihn mit dem Auto abzuholen. Was er im Schilde führte, offenbarte er dem Kumpel aber nicht. Gemeinsam fuhren sie zu einer Tankstelle, wo der 36-Jährige knapp anderthalb Liter Benzin in eine mitgebrachte PET-Flasche zapfte und an der Kasse noch eine Dose Bier und ein Feuerzeug erstand. Derart ausgerüstet, ging dann weiter nach Alfter. Die Feierenden waren inzwischen aus dem feuchten Zelt unter ein Vordach und ins Haus gezogen. Zum Glück, denn der Rausgeflogene warf nun die benzingefülllte Plastikflasche, die er zuvor mit einem Papiertuch als Lunte angezündet hatte, in Richtung des Zeltes über den Zaun. Der Gartenpavillon stand binnen Sekunden lichterloh in Flammen, bei den Löscharbeiten verbrannte sich ein Gast.