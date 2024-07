Urteil in Bonn Vergewaltiger muss nach Gewalttat gegen Freundin wieder hinter Gitter

Der letzte Punkt der Urteilsverkündung hatte es in sich: Auch nach der dreieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung wird ein ein 35-jähriger gebürtiger Troisdorfer zunächst nicht wieder auf freien Fuß kommen. Die Richter der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht ordneten unter dem Vorsitz von Steffi Johann To Settel die anschließende Sicherungsverwahrung des Verurteilten an.