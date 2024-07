„Sommerbunt“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler Verkaufsoffener Sonntag trifft auf große Resonanz

Einmal im Quartal lädt die Werbegemeinschaft Aktivkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler zum Veranstaltungswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag ein. In den ohnehin an den Wochenenden bestens frequentierten Einkaufsbereichen der Kreisstadt führte das am Sonntag zu rappelvollen Innenstädten, in denen eines absolute Mangelware war: freie Plätze in der Außengastronomie. Egal ob Café, Eisdiele oder Restaurant; für die Gastronomen war die unter dem Namen „Sommerbunt“ laufende Veranstaltung ein voller Erfolg. Das galt allerdings auch für Parkplätze, sowohl in Ahrweiler wie in Bad Neuenahr. Dennoch: Händler, Dienstleister und Gastronomen waren mit dem Ergebnis zufrieden sein, zumal der Betrieb über Stunden anhielt.