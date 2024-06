Hochwasser-Vorsorge Versicherer fordern Neubau-Stopp in Gefahrengebieten

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) fordert einen Neubau-Stopp in von Hochwassern bedrohten Gebieten. Bestehende Gebäude in Überschwemmungsgebieten müssten zudem besonders geschützt werden. Dazu seien umfangreiche Präventionsmaßnahmen notwendig. Dies erklärten GDV-Vertreter in einem Mediengespräch im Bad Neuenahrer Steigenberger Hotel.