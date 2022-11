Tourmismusbilanz 2021 und 2022 : Verstärkte Nachfrage nach Urlauben in der Region

An warmen Sommertagen waren in diesem Jahr schon mal alle Plätze in den Restaurants am Breisiger Rheinufer belegt. Foto: ahr-foto

Bad Breisig In Bad Breisig knüpft man bei den Besucher- und Übernachtungszahlen an Vor-Corona-Zeiten an. Grund dafür waren in 2022 wohl das schöne Wetter und auch das Neun-Euro-Ticket.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Victor Francke

Geht es um das örtliche Tourismusgeschäft, dann gibt es an Rhein und Ahr derzeit wenig Anlass zur Euphorie. „Auch die Saison 2022 stand, wie schon die beiden Vorjahre, insbesondere in den ersten Monaten, unter dem Einfluss von Corona“, berichtet Holger Klemm, Tourismus-Chef in Bad Breisig, am Dienstagabend im Ausschuss für Kurwesen, Tourismus und Kultur. Lichtblick: Im Gegensatz zu 2020 und 2021 konnten die Planungen zu Veranstaltungen, Festen und Marketingaktionen in 2022 weitestgehend realisiert werden. Klemm: „Ab April/Mai war dann auch wieder eine verstärkte Nachfrage nach Kurzurlaub und Urlauben in unserer Region festzustellen. Die großen Unsicherheiten wegen der jeweiligen Coronalage, mit den sich ständig verändernden Rahmenbedingungen für Leistungsträger und Gäste, erforderten eine laufende Anpassung an die sich verändernden Coronabedingungen.“

Das gute Sommerwetter, aber auch die gestiegene Anzahl an Tagesausflugsgästen, nicht zuletzt auch durch das Neun-Euro-Ticket, ergaben in den Monaten Mai und Juni eine hohe Nachfragdichte in der Bad Breisiger Tourist-Information, berichtet Holger Klemm. Die Unterkunftssuche für die anfragenden Gäste, die Buchung und Vermittlung von Zimmern oder Ferienwohnungen, die Beratung zu Ausflügen, Freizeitaktivitäten, Wander- und Radwanderwegen, kulturelle Angebote, Darstellung von Veranstaltungen der gesamten Region, Auskünfte zu Bus und Bahn oder auch Schifffahrt, der Verkauf von Informationsmaterial wie Wander- und Radwegekarten sowie Souvenirs, der Verkauf von Tickets für Veranstaltungen: die Arbeitspalette der Tourismusinformation in Bad Breisig ist vielfältig.

Broschüre wurde um neue Wanderwege, wie den Yogaweg, ergänzt

Wie Klemm in seinem Zwischenbericht zur laufenden Fremdenverkehrssaison ausführte, wurden zudem neue Flyer und Broschüren im touristischen Corporate Design Bad Breisigs konzipiert. Dazu zählt beispielsweise das jährlich neu erscheinende Gastgeberverzeichnis als touristischer Gesamtkatalog sowie der Pauschalkatalog. Auch der gedruckte Veranstaltungskalender für alle gemeldeten Veranstaltungen in der gesamten Verbandsgemeinde seien für 2022 wieder erstellt worden. Der Flyer mit allen Breisiger Wanderwegen wurde überarbeitet, um den sogenannten Yogaweg und kleinen Märchenweg ergänzt und im Sommer neu aufgelegt, führte Klemm aus. Die Tourist-Information hat auch wieder geführte Wanderungen über die vorhandenen Wanderwege, Nachtwächterwanderungen oder auch naturerlebende Veranstaltungen wie „pilzkundliche Spaziergänge“ und „Waldbaden“ angeboten. Hinzu kamen Feste und Veranstaltungen wie die „Kulinarische Woche“. Besonders in Erinnerung ist das große Benefizkonzert im Bad Breisiger Kurpark Anfang September zugunsten der von der Flut betroffenen Menschen im Ahrtal.

Die von der Touristinfo betriebene Minigolfanlage im Kurpark habe sich im laufenden Jahr großer Beliebtheit erfreut, berichtete Klemm: „Es herrschte reger Spielbetrieb auf der Anlage, die durch das Aufstellen weiterer Bänke aufgewertet wurde“. Der Umsatz durch den Minigolfbetrieb habe in 2022 nochmals über den Einnahmen der Vorjahre gelegen. Genaue Zahlen nannte Klemm nicht.

In 2022 bieten in Bad Breisig insgesamt 14 Hotels und Ferienwohnungen das Gästeticket des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) an. Klemm: „Damit steht Bad Breisig im nördlichen Rheintal mit der Anzahl der teilnehmenden Betriebe an führender Stelle. Wir versuchen jedoch, weitere Betriebe von der Teilnahme am VRM-Gästeticket zu überzeugen.“ Durch die zeitlich befristete Einführung des Neun-Euro-Tickets sei zudem in den Sommermonaten ein zusätzliches ÖPNV Angebot geschaffen worden, das insbesondere die Zahl der Tagesausflügler in der Region positiv beeinflusste habe, sagte Klemm.