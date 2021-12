Versuchte Tötung : Der Prozess wird neu aufgerollt

Euskirchen Ein 46-jähriger Mann aus Euskirchen hatte seiner Lebensgefährtin mit einem Messer in den Hals geschnitten. Nun muss das Strafmaß neu festgelegt werden.

Vor einer anderen Strafkammer muss der Fall neu aufgerollt werden, weil der Bundesgerichtshof in Karlsruhe als Revisionsinstanz hinsichtlich der Auswirkungen dieses Alkoholkonsums noch Klärungsbedarf sieht. In dem bemängelten Urteil gingen die Bonner Richter davon aus, dass der Angeklagte trotz eines Alkoholpegels von etwa 2,3 Promille uneingeschränkt steuerungsfähig gewesen sei. Die Kammer hatte sich dazu auf das Gutachten eines Sachverständigen verlassen.

Das reichte den Karlsruher Richtern aber nicht aus. Nun wird ein weiterer Gutachter hinzugezogen. In dem neu aufgerollten Prozess müssen die Richter aber nur darüber entscheiden, wie lange der Mann in Haft bleiben muss. Der BGH hatte nämlich einzig den Rechtsfolgenausspruch des Urteils bemängelt. Das bedeutet im Klartext, dass die Feststellungen der ersten Instanz zum Tathergang unangetastet bleiben.

In dem neuen Bonner Verfahren muss nur entschieden werden, ob die Steuerungsfähigkeit des Täters durch den erheblichen Alkoholkonsum nicht doch möglicherweise eingeschränkt war. Im vergangenen Herbst war der Mann am 17. November nach vier Verhandlungstagen wegen versuchten Totschlags zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Außerdem ordnete die Kammer seinerzeit eine Entziehungskur an.

Vor dem Verbrechen, dass sich am 11. Mai vergangenen Jahres ereignet hatte, stand wohl tatsächlich eine große Liebe. Die kühlte aber auf Seiten der Frau wegen des Alkoholkonsums des Mannes zunehmend ab. An dem Tatabend hatte die Frau ihrem Noch-Partner dann eröffnet, dass sie sich von ihm trennen werde. Das wollte der Mann aber nicht hinnehmen.

Und so setzte er seine zuvor ausgesprochene Drohung in die Tat um: Wenn sie sich von ihm trenne, werde er sie umbringen. Nach dem Streit im Schlafzimmer holte er in der Küche ein Messer und schnitt der Frau in den Hals. Zwei Töchter der Frau, die im selben Haus lebten, wurden durch den lautstarken Streit aufmerksam und mussten die Gewalttat mitansehen.