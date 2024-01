Karnevalistische Höhepunkte in Wachtberg-Frizdorf: Viel jecker Ramba Zamba hat bei den Grün-Gelben Tradition

Den sicherlich viel umjubelten jecken Schlussakkord gibt es dann am Karnevalssamstag: Um 14 Uhr setzt sich dann nämlich vom Zippenacker der närrische Lindwurm in Bewegung, der aus etwa 500 Teilnehmern, 30 Gruppen und rund zehn Wagen besteht, so Vorsitzende Hüllen. Damit dürfte der Fritzdorfer Zug wieder einmal zu den größten in Wachtberg gehören. Und gefeiert wird an dem Tag noch weiter. Ab 15.30 Uhr öffnet die KG zusammen mit dem heimischen Sportverein TTC Grün-Weiß Fritzdorf die Türen der MZH für die After-Zug-Party. Allerdings gibt es hierfür keine Karten mehr: „Ausverkauft“, freut sich Hüllen. Wie könnte es anders sein in Fritzdorf.