Initiative „Silent Rider“ gegen Motorradlärm Viel Motorradlärm um Nichts

„In den letzten Jahren hat der Verein, sicherlich auch Corona bedingt, sehr wenige öffentlichkeitswirksame Aktionen durchgeführt“, berichtete die Kreisverwaltung dem Kreis- und Umweltausschuss, der sich mit dem Vereinsaustritt befasste. Nicht zuletzt, weil der Verein eine neue Beitragssatzung erlassen will, habe man sich mit der Sinnhaftigkeit eines Verbleibs in dieser Vereinigung beschäftigt. Die „Silent Rider-Gemeinschaft arbeite aus Sicht des Kreishauses eher „im Hintergrund“ – und dies verstärkt in Nordrhein-Westfalen, wo der Verein auch seine Wurzeln hat. Es fänden Treffen mit anderen Initiativen und Verbänden statt, wie der Vereinigten Arbeitsgemeinschaft gegen Motorradlärm (VAGM). Zudem seien verschiedene Arbeitsgruppen gebildet worden, um etwa den Forderungskatalog des Vereins stetig anzupassen und fortzuschreiben. „Aussagekräftige Ergebnisse oder gewinnbringende Erkenntnisse aufgrund dieser Vereinstätigkeit liegen bislang nicht vor“, so die Feststellung der Kreisverwaltung. Landrätin Cornelia Weigand erklärte, der Verein sei „etwas Nordrhein-Westfalen-lastig“. Das Interesse am Kreis Ahrweiler sei äußerst gering.