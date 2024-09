Katholische Grundschule Villip Zwei Entwürfe, ein Arbeitskreis – doch der Sanierungsbeginn bleibt offen

Wie könnte endlich eine „moderne Schullandschaft am Standort Villip“, so wie sie die Schulleitung der katholischen Grundschule Villip im Juli nochmals formuliert hat, konkret Gestalt annehmen? Über die seit geraumer Zeit diskutierte Sanierung und Erweiterung der Villiper Grundschule erhielten die Mitglieder des Ausschusses für Infrastruktur und Bau (AIB) und des Bildungsausschusses am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Sondersitzung detaillierten Aufschluss. Denn in der mit Spannung erwarteten Sondersitzung standen die höchst unterschiedlichen Entwürfe von zwei Planungsbüros zur Diskussion, die die von der Verwaltung in einer europaweiten Ausschreibung formulierten Anforderungen erfüllt hatten.