Bürgerdialog in Vinxel Vinxeler äußern Sorgen über geplantes Neubaugebiet

Kritik wurde unter anderem an der Ausweisung großer Neubaugebiete grundsätzlich laut, aber im konkreten Fall auch an der vorgesehenen Bebauungsdichte. Auf dem Areal am Hobshof sollen rund 120 Wohneinheiten entstehen. Warum nicht erst einmal bestehende Baulücken im Stadtgebiet geschlossen würden, wollte eine Frau wissen. „Es gibt eine erhebliche Nachfrage an Wohnraum“, erklärte Wagner. Nur durch das Schließen von Baulücken sei der Bedarf nicht zu decken, auch da dies ein eher schleppender Prozess sei. „Daher müssen wir großflächiger denken.“ Neben Vinxel gebe es außer in Stieldorf und Oberpleis nicht mehr viel Raum für Entwicklung. Die Herausforderung sei, den Spagat hinzubekommen, „Wohnraum zu schaffen, ohne das Dorf zu überfordern“. „Dass das massive Veränderungen für Vinxel mit sich bringt, ist mir bewusst“, so Wagner.