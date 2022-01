Spende für Meckenheimer Kinderheim : 1000 Euro für den Einrichtungsbetrieb

Aktion in Lessenich und Duisdorf : Die Sternsinger dürfen wieder singen In Lessenich, Duisdorf und anderen Stadtteilen waren am Wochenende kleine Könige unterwegs, um für kranke oder verletzte Kinder in anderen Ländern zu sammeln. Nachdem die Aktion 2021 in einigen Gemeinden aufgefallen war, sorgte der Besuch der Kinder für viel Freude.