Jubiläum : 150 Jahre Männergesangverein Hersel: Der Jüngste ist 68

Bornheim-Hersel Trotz Nachwuchssorgen und Finanzproblemen blickt der MGV „Aegidius“ Hersel hoffnungsvoll nach vorn. Ein Blick auf Höhepunkte von 150 Jahren Vereinsgeschichte.

Zeit und Ort, nämlich die Weinhandlung Antwerpen, haben die Mitglieder bewusst gewählt, denn die Sänger hatten dort am 3. Oktober 1990 ihr erstes Weinfest gefeiert. „So schließt sich für uns ein Kreislauf“, stellte der Vorsitzende Horst Rutowski fest. Der Vereinschef ist mit 68 Jahren der Jüngste dort und seit 27 Jahren dabei. Stolz ist der Elektromeister, wenn er in der Chronik seines Vereins blättert und die dort festgehaltenen Ereignisse Revue passieren lässt.

Die Ursprünge reichen noch weiter zurück

Das genaue Gründungsdatum im Jahr 1872 ist nicht mehr verifizierbar, aber es soll laut Rutowski um den 15. Juni herum gewesen sein. Die Ursprünge des Chores reichen allerdings 30 Jahre weiter zurück: 1842 beschloss Dechant Bierbaum, einen Männerchor für kirchlichen und weltlichen Gesang zu gründen, der noch im gleichen Jahr unter der Leitung von Lehrer Saß seine ersten Auftritte hatte. Eine Zäsur brachte der deutsch-französische Krieg 1870/71: Von den damals zwölf Sängern, die eingezogen wurden, kehrten nur acht wieder zurück. In Erinnerung an die vier Gefallenen gründeten die Überlebenden in Anlehnung an den Pfarrpatron Aegidius 1872 den heutigen MGV.