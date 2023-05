Schließung der Kreissparkasse Warum 1500 Unterschriften für einen Erhalt der Filiale in Hersel nicht ausreichen

Für Personen, die online nicht so geübt sind und Unterstützung benötigen, bietet die Kreissparkasse kostenlose Workshops an. In denen werden Bereiche wie Online-Banking oder digitale Beratungen erklärt. Wer dennoch lieber persönlich den Service vor Ort in Anspruch nimmt, für den steht an der Rheinhalle ab 1. Juni zwei Mal in der Woche (dienstags und donnerstags, 13.30 bis 15.30 Uhr) die Mobile Filiale bereit. Dort können Banküberweisungen und Beratungsgespräche geführt werden. Zur Dauereinrichtung werden nun die Serviceangebote in Bornheim-City (Peter-Fryns-Platz), in Merten und Sechtem. Die Kooperation zwischen KSK und Volksbank läuft weiter, sodass KSK-Kunden auch weiterhin den Automaten in der Herseler Moselstraße gebührenfrei nutzen können. Dort wird demnächst noch ein Kontoauszugsdrucker installiert. Geldabheben ist auch bei der Westfalen-Tankstelle in der Alfred-Bell-Straße, bei Edeka oder an den Automaten in Roisdorf und Waldorf möglich. Breuer interessierte vor allem für die Zukunft von Immobilie und Grundstück an der Rheinstraße, denn beides gehört der Kreissparkasse. „Da sind wir in der Überlegung. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagte dazu Sonja Hertel, Regionaldirektorin für Bornheim.