Weitere Absagen : Martinszüge in Alfter und Bornheim fallen aus

Martinszüge in Alfter und Bornheim fallen aus

Auch in Alfter-Ort und Bornheim-Merten gibt es in diesem Jahr keine Martinszüge. Foto: picture alliance/dpa/Felix Kästle

Alfter/Bornheim-Merten Weitere Martinszüge fallen der Corona-Pandemie zum Opfer. In Merten wollen die Verantwortlichen allerdings eine kleine Alternative auf die Beine stellen.

Weitere Martinszüge fallen der Corona-Pandemie zum Opfer. Wie Alfters Ortsausschussvorsitzender Klaus Hergarten im sozialen Netzwerk Facebook bekannt gegeben hat, finden die beiden Züge in Alfter-Ort am 3. und 4. November nicht statt. Der Ortsausschuss könne Züge unter Einhaltung der Corona-Vorschriften nicht bewerkstelligen, so Hergarten. Die Kita- und Schulkinder sollen aber wie gewohnt die Martinsstuten vom Ortsausschuss erhalten.