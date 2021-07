3. und 4. Juli : Wachtberger Kulturwochen locken Besucher nach Adendorf

Kulturelle Höhepunkte

Weitere kulturelle Highlights in Adendorf gibt es am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr im Atelier 18/80 in der Töpferstraße 80 mit einer Bildausstellung unter dem Titel „Open Mind“. Zur selben Zeit sind Werke der Bildhauerin Beate Meffert-Schmengler in der Werkstatt von Peter Hansen in der Schützenstraße 14 im „Raum 14 an Werkstatt 14“ zu sehen. Weitere Veranstaltungstermine enthält das Programm der Kulturwochen, abrufbar auf der Homepage der Gemeinde unter www.wachtberg.de.