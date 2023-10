Alfterer umrundet den größten niederländischen See 183 Kilometer durchs Ijsselmeer

Am sechsten Tag der Challenge führten starke Winde erneut zu einem Abbruch der vorletzten Etappe. „Der Wind erreichte Geschwindigkeiten von 20 bis 30 Knoten (Anm. d. Red.: Windstärke 5 bis 6), was sowohl für mich, als auch für das Begleitboot zu gefährlich war“, so Fuhrmann. „Wir fuhren auf die westliche Seite des Ijsselmeeres, und dort waren die Bedingungen komplett anders. Kein Wind mehr und spiegelglattes Wasser. Ich schwamm zehn Kilometer bei besten Bedingungen, dann gönnten wir uns eine Mittagspause von 14 bis 16 Uhr. Danach ging es noch mal ins Wasser. Um 18.30 Uhr war es genug, und wir sind in den Hafen von Den Oever gefahren“, notierte Fuhrmann in seinem Tagebuch.