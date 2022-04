Ortsausschuss Volmershoven : Ein kleines Dorf feiert ganz groß

Alfter-Volmershoven Der Ortsausschuss Volmershoven-Heidgen ist 50 Jahre alt und feiert dieses Jubiläum am Wochenende groß.

Raus ins Grüne : Landgasthof „Zur Linde“ eröffnet in Alfter in der Pandemie neu Mitten in der Pandemie entschließt sich Claudia Wolter-Bruch, den Gasthof „Zur Linde“ in der Alfterer Ortschaft Heidgen wieder zu eröffnen. Schon einen Monat nach der Eröffnung zwingt ein Lockdown sie dazu, zu schließen. Fast zwei Jahre später bereut sie ihre Entscheidung dennoch nicht.

Denn am 29. April 1971 hoben in der später abgerissenen Gaststätte Werres in Volmershoven Vertreter der zwölf Ortsvereine einen Bürgerausschuss aus der Taufe, der es als seine Hauptaufgabe ansah, „Vorschläge und Meinungen der Bevölkerung und der Ortsvereine, soweit sie kulturelle Veranstaltungen, Festlichkeiten, Altentage und Goldhochzeiten betreffen, zu koordinieren auszurichten und zur Zufriedenheit durchzuführen“.

Immer wieder lobt sie die intakte, sehr gut funktionierende Dorfgemeinschaft, „auch wenn bei uns der Wandel spürbar ist. Lebten die Menschen früher ausschließlich im Dorf, so locken heute auch die Veranstaltungen in der Region, und die Leute sind mobil“. Pläne bis zur nächsten Wahl in zwei Jahren hat die neue Vorsitzende keine, denn man könne nicht in die Zukunft schauen. „Wir wollen die Zugezogenen in unsere Gemeinschaft integrieren, in der Hoffnung, die Traditionen beibehalten zu können“, so Frenkel.