Feuerwehreinsatz : 500 Quadratmeter Waldfläche standen bei Volmershoven in Flammen

Bei Volmershoven ist am Sonntag ein Flächenbrand ausgebrochen. Foto: GA

Alfter Insgesamt 25 Kräfte der Feuerwehr Alfter haben am Sonntagmittag einen rund 500 Quadratmeter großen Flächenbrand an der Hauptstraße in Volmershoven bekämpft.



Zu einem größeren Flächenbrand in Volmershoven ist am Sonntagmittag die Löschgruppe Witterschlick der Freiwilligen Feuerwehr Alfter ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr war die Leitstelle über das Feuer alarmiert worden und schickte daraufhin drei Löschfahrzeuge mit insgesamt 25 Einsatzkräften an die Haupstraße.

Dort eingetroffen fanden die Feuerwehrleute schließlich den Brand vor, der sich bereits auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern ausgebreitet hatte. Zwei Trupps mit je einem C-Rohr gingen sofort gegen die Flammen vor, teilte Michael Hesse von der Feuerwehr Alfter dem GA mit.