Eiserne Hochzeit in Volmershoven Eine Sandkastenliebe, die ewig hält

Schon mit 14 Jahren arbeitete er zunächst für die Servais-Werke in der Tongrube, später machte er eine Schlosserlehre und 1966 die Meisterprüfung. Viele Jahre arbeitete er in der Versuchsabteilung des Betriebes weiter, dann übernahm er ihn. Nach 35 Jahren machte er eine Umschulung zum Bildungsstättenleiter und richtete nach der Wende in den damals neuen Bundesländern 17 Werkstätten ein, für ihn auch eine spannende Zeit – er war zum ersten Mal außerhalb seines Dorfes tätig, berichtet er. Seine Frau blieb zu Hause, gearbeitet hat sie nie, aber sie zog zwei Töchter groß, kümmerte sich um das Haus und den Garten und fühlte sich überhaupt in der Dorfgemeinschaft am wohlsten: „Im Dorf war immer etwas los.“