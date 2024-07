66-Jähriger aus Alfter durchschwimmt Ärmelkanal „Der Magen verkrampft sich, die Schulter tut weh und weit und breit ist nur Wasser“

Mit 66 Jahren begibt sich Hans Fuhrmann aus Alfter auf sportliche Herausforderungen, die wohl die meisten 20-Jährigen überfordern würden. Nachdem er früher an Ironman Triathlons teilgenommen hat, ist er seit 2015 Extremschwimmer. Ende Juni hat der hauptberufliche Vermögensberater so den Ärmelkanal durchschwommen. Begleitet wurde er dabei mit einem Boot von seiner Frau und einem Skipper. Die 34 Kilometer lange Strecke durchschwamm er ohne Unterbrechung in 12:55 Stunden. Und das, obwohl er sich früher wegen eines Films nie ins tiefe Meerwasser getraut hat. Darüber und über seine Motivation spricht Fuhrmann im Interview mit Jan-Oliver Nickel.