50 Jahre Alanus Hochschule Alfter Können Sie ihren Namen tanzen, Professor Pieper?

Zur Person

Hans-Joachim Pieper wurde 1958 in Wesel am Niederrhein geboren. Nach dem Abitur studierte Pieper an der Universität Bonn Philosophie, Neue Literaturwissenschaft und Pädagogik.

2016 wurde er an die Alanus Hochschule in Alfter berufen, 2018 wurde er zunächst kommissarisch, 2020 dann offiziell zum Rektor gewählt. Der Philosophie-Professor schreibt neben seiner Hochschultätigkeit auch Bücher, so unter anderem 2018 den viel beachteten Essay-Band „Bevor die Liebe geht“, sowie Erzählungen und Lyrik. Diese schriftstellerische Tätigkeit will Pieper nach der Pensionierung wieder intensivieren. che