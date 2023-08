33-Jähriger vorläufig festgenommen Unbekannte brechen in Kiosk in Alfter-Oedekoven ein

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Kiosk in Alfter-Oedekoven eingebrochen. Gegen 3 Uhr öffneten nach der Spurenlage mehrere Personen gewaltsam die Eingangstür des Kiosks auf der Chateauneufstraße, teilte die Polizei mit. Die Einbrecher hätten sich dadurch Zugang in den Verkaufsraum verschafft und nach ersten Erkenntnissen Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.