Begehren gegen Alfters Bürgermeister Externer Gutachter soll Unzulässigkeit des Abwahlbegehrens prüfen

Die Freien Wähler wollen das so nicht akzeptieren. „Wir halten einen wesentlichen Teil der Begründung der Verwaltung für fragwürdig. Sollte die Rechtsmeinung der Verwaltung vor einem Gericht scheitern, wäre das ein großer Schaden für das Ansehen von Rat und Verwaltung in der Gemeinde“, heißt es in einer Mitteilung des Fraktionsvorsitzenden Bolko Graf Schweinitz und seiner Stellvertreterin Sandra Semrau, die sich auf der Internetseite der Wählergemeinschaft findet. Dabei geht es den Freien Wählern besonders um 654 als ungültig erklärte Unterschriften.