Nach langer Publikumsflaute Anna Kirmes in Alfter begeistert mit neuem Konzept

Das Wetter hat es mit den Besuchern der Anna Kirmes am Wochenende nicht immer gut gemeint. Nach einem freundlichen Freitag schüttete es am Samstag, dem Bergfest der dreitägigen Traditionsveranstaltung, regelrecht aus Eimern. Dass der Kimesplatz dennoch fast bis zum Bersten gefüllt war, freute Klaus Hergarten, Vorsitzender des Ortsausschusses Alfter, ganz besonders. Denn in diesem Jahr lief die Anna Kirmes mit einem neuen Konzept – und das ging offensichtlich auf.