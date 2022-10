Personalknappheit : Anwohner in Alfter erhielten tagelang keine Post

Geschäftsleute in Sorge : Erneuter Vorfall in der Rheinbacher Innenstadt Erneut ist es zu einem Vorfall in der Rheinbacher Innenstadt gekommen. Bei einem Einbruchsversuch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe am Eiscafé Marco Polo. Wie berichtet, herrscht derzeit eine große Unruhe in der örtlichen Geschäftswelt.