Auskofferung in Alfter : Arbeiten nach Ölleckage im Jakob-Wahlen-Park haben begonnen

Auskofferung in Alfter

Alfter Die Sanierung nach dem ausgelaufenen Öl im Jakob-Wahlen-Park haben am Montag in Alfter begonnen. Der Rhein-Sieg-Kreis zeigt sich mit den getroffenen Maßnahmen zufrieden.

Die Sanierung des durch eine Ölleckage verunreingten Erdreiches nahe eines Baches im Jakob-Wahlen-Park in Alfter hat am Montagmorgen wie angekündigt begonnen. „Die Auskofferung des Bodens läuft“, sagte Rita Lorenz, Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises, am Montag auf Anfrage. Vor Ort sei auch eine Mitarbeiterin des Kreises, die auf den Gewässerschutz spezialisiert ist.