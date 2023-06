Feuer in einem Innenhof Aufmerksamer Nachbar ruft Feuerwehr zu Brand in Alfter

In der Nacht zum Sonntag, gegen 0.00 Uhr, wurde die Feuerwehr Alfter zu einem Brand in die Straße Hertersplatz gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte im Innenhof eines angrenzenden Fachwerkhauses einen Feuerschein ausgemacht. Im Hof gelagerte Baumaterialien waren in Brand geraten. Das Haus ist derzeit aufgrund von Renovierungsarbeiten unbewohnt.