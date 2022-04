Raus ins Grüne : Gartenwirtschaft am Herrenhaus bei Alfter ist beliebt bei Ausflugsgästen

Gastro-Tipp in Hilberath : Das Café in der alten Scheune lockt mit hausgemachten Torten 2002 haben Angelika und Heinz Sampels das „Café in der alten Scheune“ in Hilberath eröffnet. Besonders beliebt bei Gästen sind die hausgemachten Torten. Im Mai will das Café das zwanzigjährige Bestehen feiern.