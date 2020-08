Polizei stoppt 43-Jährigen : Autofahrer belästigt Gäste in Außengastronomie in Alfter

Autofahrer belästigt Gäste in Außengastronomie in Alfter

Alfter Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Alfter die Gäste einer Außengastronomie belästigt. Mehrmals fuhr er dort entlang, hupte und brüllte rum. Die Polizei stoppte den betrunkenen 43-Jährigen schließlich.

