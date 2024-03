Vier Fälle in nur 24 Stunden Autoknacker haben offenbar Alfter im Visier

Autobesitzer in Alfter sollten in diesen Tagen besonders wachsam sein. Per Pressemitteilung berichtete die Bonner Polizei am Mittwoch von einem Autoaufbruch in der Vorgebirgsgemeinde. Auf Nachfrage des General-Anzeigers stellte sich dann heraus, dass es gleich vier solcher Taten gegeben hatte – und das innerhalb von nur rund 24 Stunden.