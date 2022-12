Feuerwehreinsatz in Alfter : Bagger beschädigt Gasleitung bei Bauarbeiten

Einsatzkräfte der Feuerwehr Alfter bei dem Einsatz an der kaputten Gasleitung am Freitagmorgen. Foto: Axel Vogel

Alfter Am Freitagmorgen ist in Alfter-Ort eine Gasleitung von einem Bagger beschädigt worden. Aus einem Leck trat Gas aus, die Feuerwehr wurde arlamiert. Mittlerweile ist der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr in Alfter musste am Freitagmorgen gegen 10 Uhr zu einem Einsatz an einer Baustelle im Hellweg in Alfter-Ort ausrücken. Wie Michael Prinz von der Feuerwehr Alfter mitteilte, wurde hier eine Gasleitung von einem Bagger beschädigt.