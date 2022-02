Umstrittenes Neubaugebiet in Alfter : Baugebiet „Olsdorfer Kirchweg II“ wird erschlossen

Alfter Um das Alfter Baugebiet „Olsdorfer Kirchweg II“ gibt es seit Jahren Ärger. Nun beginnt die Erschließung. Das müssen die Anwohner in der Gegend nun wissen.

In Alfter-Ort beginnen die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Olsdorfer Kirchweg II“ zwischen Olsdorfer Heide und Strangheidgesweg. „Der Anschluss der Grundstücke an das öffentliche Straßen- und Wegenetz sowie an das Ver- und Entsorgungsnetz wird voraussichtlich bis zum Sommer 2023 andauern“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.