Feuerwehr im Einsatz : Auto brennt an Stadtbahn-Haltestelle in Alfter aus

Auto brennt an Stadtbahn-Haltestelle in Alfter aus

Alfter Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Mittwoch zu einem brennenden Auto am Parkplatz der Stadtbahn-Haltestelle Alfter/Alanus-Hochschule ausgerückt. Der Brand konnte gelöscht werden, die Polizei ermittelt.

Ein Pkw ist in der Nacht zu Mittwoch auf einem Grünstreifen am Ende eines Parkplatzes in Alfter ausgebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, hatten zwei Passanten gegen 1.45 Uhr zunächst ein Hupen gehört und dann am Ende des Parkplatzes der Haltestelle Alfter/Alanus-Hochschule an der Straße Im Benden das brennende Fahrzeug entdeckt.