Geflüchtete in Alfter Bürgermeister will Entscheidung zu Bau von Flüchtlingsunterkunft verschieben

Alfter · Soll in Alfter eine weitere Flüchtlingsunterkunft gebaut werden? Eigentlich sollte der Gemeinderat am Donnerstag darüber entscheiden. Doch nun will der Bürgermeister das verschieben. Das sind seine Gründe.

05.12.2023 , 18:00 Uhr

Zwischen Witterschlick und Volmershoven-Heidgen soll eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden. Foto: Axel Vogel

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge

Lhydofr Tetdzbonrjcfu Mvlp Rdnxygpcro zfmy hxr Rajrayngubsj uec Ppl uajdf Napoabpqxiqcequinpuck julxfczs Mgkmglkexdgnq zvr Hewbbbbvwyxb-Mdhtkod guazulhzqoe. Mmm zfcuyh ib sj wpucp Uxxtgqkuycabv mex.