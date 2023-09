Neue Seniorenbeauftragte in Alfter Die Frau, die sich um Senioren kümmern wird

Mit der demographischen Entwicklung wird der Anteil der Pflegebedürftigen weiter steigen. Dem sollen die zusätzlichen Heimplätze, die derzeit zwischen Bahnhofstraße und Görresbach entstehen, und die geplante Seniorenresidenz im Buschkauler Feld in Witterschlick ein wenig Abhilfe schaffen. „Wir möchten, dass in Zukunft jeder Bürger in Alfter gut mit dem versorgt ist, was er braucht“, sagte Neumann. So etwa außer ausreichenden Heimplätzen und Freizeitangeboten für Pflegebedürftige auch Hilfen für Angehörige. Neumann weiß, wovon sie spricht, ist sie doch selbst pflegende Angehörige ihrer Großeltern, mit denen sie in einem Vier-Generationen-Haushalt in Euskirchen lebt. Die damit verbundenen Erfahrungen waren für sie einer der Gründe, ihre jetzige Stelle anzunehmen. „Schon in kleinen Dingen kann ich den Menschen helfen. Das gibt mir innere Zufriedenheit“.