Bauvorhaben in Alfter Die Eröffnung der Kultur- und Sporthalle verzögert sich noch mehr

Apropos Ratssaal. Dort findet an diesem Samstag, 11. Mai, so wie in früheren Jahren, auch der offizielle und öffentliche Empfang der französischen Gäste Châteauneuf-sur-Charente in Alfter durch Bürgermeister Rolf Schumacher statt. „Ich freue mich sehr, dass unsere lange und wertvolle Städtepartnerschaft nun endlich wieder das bekommt, was einfach unentbehrlich ist: das persönliche Treffen, das unmittelbare Kennenlernen und Wiedersehen unter Freunden“, heißt es in einer Mitteilung Schumachers auf der Internetseite der Gemeinde.