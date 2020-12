Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto : Unbekannter zahlt in Alfter mehrfach mit gestohlener EC-Karte

Alfter Ein Unbekannter hat in Alfter eine Geldbörse aus einem Auto entwendet und mit der gestohlenen EC-Karte rund 1800 Euro ausgegeben. Die Polizei Bonn hat nun ein Fahndungsfoto veröffentlicht.

Wie die Beamten mitteilten, hat der Unbekannte in der Nacht zum 9. November eine Geldbörse aus dem Innenraum eines Autos in Alfter-Odekoven entwendet, zu dem er sich Zugang verschafft hatte. In der Geldbörse war eine EC-Karte, mit der der Mann in den Folgetagen missbräuchlich in einem Schreibwarengeschäft und einer Tankstelle in Alfter bezahlt haben soll. Dabei soll er insgesamt rund 1800 Euro ausgegeben haben.