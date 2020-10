Wagen überschlug sich : Fahrerin nach Unfall in Alfter eingeklemmt

Die eingesperrte Person musste von der Feuerwehr befreit werden. Foto: Alex Vogel

Alfter Auf der Umgehungsstraße KL12N in Alfter ist es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine 78-jährige Frau in ihrem Fahrzeug eingesperrt.



Von Tamara Wegbahn

Auf der Umgehungsstraße in Alfter ist es Mittwochmittag gegen halb zwei zu einem Unfall gekommen, dabei wurde eine 78-Jährige in ihrem Wagen eingesperrt. Wie die Polizei mitteilte sei der Wagen von der Straße abgekommen. Dieser fuhr dann gegen einen Baum und überschlug sich, dabei wurde die Frau in ihrem Wagen eingesperrt. Die Einsatzkräfte befreiten die eingeklemmte Person und hoben diese durch das Fenster der Autotüre. Ein Rettungswagen brachte die 78-Jährige ins Krankenhaus, wo sie weiter behandelt wurde.